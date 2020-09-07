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Aktüel Bakan Varank, Formula 1 öncesi İstanbul Park'ı test etti
Aktüel

Bakan Varank, Formula 1 öncesi İstanbul Park'ı test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Formula 1, uzunca yıllar aradan sonra tekrar İstanbul'a geldi. Bu sporseverler açısından oldukça heyecan uyandırdı. Burada bugün pisti de test etme imkanı bulduk, son kontrollerimizi yapmış olduk. Pist çok güzel. Bayağı zorlayıcı bir pist" - "Bu araç 'rallikros' yarışlarının resmi aracı ve bir Türk markası Avitaş tarafından Türkiye'de üretiliyor. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesi, tüm dünyada rallikros yarışlarında kullanılıyor olması gurur verici"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:21:56 -
Bakan Varank, Formula 1 öncesi İstanbul Park'ı test etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park'ta koşulacak Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test etti.

Bakan Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programının son gününde İstanbul Park'ta gerçekleştirilen özel yarışta dereceye giren takım kaptanlarıyla birlikte rallikros yarışlarında kullanılan araçlarla tur attı. Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı.

Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Varank, ikinci olurken, yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.


- 310 beygirlik araç

Daha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports'un Dünya Rallikros Şampiyonası'nda kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip, 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı. Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.

Turun sonunda kullandığı araca ilişkin bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Bu araç 'rallikros' yarışlarının resmi aracı ve bir Türk markası Avitaş tarafından Türkiye'de üretiliyor. Dünyadaki tüm rallikros yarışmalarında bu araç kullanılıyor. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesi, tüm dünyada rallikros yarışlarında kullanılıyor olması gurur verici. Önümüzdeki dönemde bu araçların 1000 beygir gücünde elektrikli versiyonlarını firmamız tasarımını yapıyor. Eğer kabul görürse onların 1000 beygir gücündeki elektrikli araçlarıyla rallikros yarışmaları yapılacak."

- "Zorlayıcı bir pist"


Varank, Formula 1'in uzunca yıllar aradan sonra tekrar İstanbul'a geldiğini belirterek, "Bu sporseverler açısından oldukça heyecan uyandırdı. Burada bugün pisti de test etme imkanı bulduk, son kontrollerimizi yapmış olduk. Pist çok güzel. Bayağı zorlayıcı bir pist." dedi.

Program süresince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Avitas Genel Müdürü Şekib Avdagiç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Bakan Varank'a eşlik etti.

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