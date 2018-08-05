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Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in bilet fiyatı ucuz diye Rum Havalimanı'nı kullanması ülkede tepkilere neden oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 18:28
Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in, 'bilet fiyatı ucuz olduğu için' Rum Baf Havalimanı'nı kullanarak Ürdün'e tatile gitmesi tartışmaları sürüyor. Muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun, Çeler'e tepki gösterip, "Dönüşte İstanbul'dan gelsin bilet parasını ben ödeyeceğim" demesi ikili arasında söz düellosuna sebep oldu.  

KKTC'de muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Çeler'in Baf Havalimanı'nı kullanmasını, "Çeler'in Baf'ı kullanması siyasi eşitlik ve iki devlet esası üzerinde müzakere yaparken Rum tezlerine güç vermiş, canımızdan aziz bildiğimiz devletimizin itibarını zedelemiştir" diye eleştirdi.

Zaroğlu, "Çeler, KKTC'ye dönüşte İstanbul'dan gelsin bilet parasını ben ödeyeceğim" dedi. Zaroğlu'nun sözleri üzerine Çeler de, "Sen sahte çürük raporu ile sırt üstü yatarken ben paşa paşa askerlik yaptım" dedi. Çeler'e Zaroğlu'nun cevabı ise, "Sen üniversitede kırıta kırıta gezerken, ben PKK’lılarla kavga ederken belimi kırdım, askerlik yapamadım" oldu. KKTC medyası ikili arasındaki tartışmayı eleştirdi. Sosyal medyada da ikilinin tartışması gün boyu gündem oldu.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 18:28
  1. İstanbul
  2. kktc
  3. rum

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