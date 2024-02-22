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Gündem Bakan Tunç'tan Suudi Arabistan teması!
Gündem

Bakan Tunç'tan Suudi Arabistan teması!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 23:59:00 - 2024-02-23 00:28:52
Bakan Tunç'tan Suudi Arabistan teması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve beraberlerindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Adli iş birliğimiz başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Suudi Arabistan ile her alandaki ilişkilerimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz”

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