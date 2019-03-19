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Bakan Soylu'dan sert açıklama! "HDP'li vekiller, kendi çocuklarını dağa göndersinler"

Siirt'in Eruh ilçesinde halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Terör örgütü PKK yandaşı HDP'ye sert sözlerle yüklenen Bakan Soylu, "Kendi vekilleri çocuklarını dağa göndersinler, onlar terörist olsun ozaman. Sizin çocuklarınızdan benim Kürt kardeşimin çocuklarından ne istiyorlar?Kendi çocuklarını göndersinler." dedi.

19 Mart 2019 Salı 17:04
Bakan Soylu'dan sert açıklama! "HDP'li vekiller, kendi çocuklarını dağa göndersinler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ilçesinde halka seslendi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Soylu, Siirt  Havalimanı'nda Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Van  Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Garnizon Komutan Vekili  Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

 Helikopterle Eruh ilçesine geçen Soylu, 15 Temmuz Demokrasi  Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, görevlendirme yapılan belediye sayesinde Eruh'un hizmetle  tanıştığını belirterek, bu sayede Eruh'un batı ilçelerini aratmayacak görünüme  kavuştuğunu söyledi.

Belediyelerde HDP'lilerin göreve devam etmiş olması halinde bu  hizmetlerin gelemeyeceğini işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Çünkü onların derdi başka. Onların derdi millete hizmetkarlık, bu  ülkenin insanı huzur içinde yaşasın, çocukların okuması öğretmen, doktor,  hemşire, mühendis olması değil. Dertleri şudur; buradan çocuklarımızı alıp dağa  götürecekler. Orada ellerine kaleşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki kızlarımızı  dağa götürecekler, orada onlara tecavüz, taciz edecekler. Bir daha anasının  babasının yüzüne baktırmaz hale getirecekler. On yıllardır böyle yapıyorlar."

"Hakkari'ye 7 gün 24 saat su veriliyor"  

 Yaklaşık 2 yıldır bazı belediyelerin görevlendirme ile yönetildiğini  dile getiren Soylu, "Kayyum belediyelerle 2 yılda 7,5 katrilyon lira hizmet  yaptık. Beytüşebap'ta su yoktu, su getirdik, su akıyor. Hakkari'nin merkezine  haftanın bir günü 2 saat su veriyorlardı. Şu anda Hakkari'ye 7 gün, 24 saat su  veriliyor." diye konuştu.

  "Hiçbir değer tanımıyorlar"

Bakan Soylu, çukur olaylarında PKK'lı teröristlerin evleri, camileri,  hastaneleri, spor salonlarını, kütüphaneleri yaktığını  anımsatarak, "Siirt  hastanesini bir günde 7 kez yaktılar. Bizi kökümüzden, bağımızdan,  kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar. Bunu yapmak için de hiçbir değer  tanımıyorlar. Ne cami ne ezan ne bayrak ne kardeşlik ne insanlık hiçbir değer  tanımıyorlar." dedi.

"Kendi vekilleri çocuklarını dağa göndersinler"

"Kendi vekilleri çocuklarını dağa göndersinler, onlar terörist olsun o  zaman. Sizin çocuklarınızdan benim Kürt kardeşimin çocuklarından ne istiyorlar?  Kendi çocuklarını göndersinler." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Geçen gün Batman'da il teşkilatında bir anne 'Oğlumun katili  sizsiniz, Türkiye Cumhuriyeti devleti oğluma bir şey yapmadı. Siz oğlumu  kandırdınız, dağa götürdünüz, sizin çocuğunuz ne yapıyor?' diye vekile sordu. Ben  onlara milletvekili demem. Şu asaletli insanları temsil edecek karakterleri yok.  Onların işi, gücü Kandil'i, terörü temsil etmek."

Soylu, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde 2 yıldır  insanların işini rahat şekilde yaptığını vurgulayarak, "Mardin'e 3 milyon turist  geldi. Diyarbakır'ın, Siirt'in, Mardin'in manevi havasını, bize bıraktığı  medeniyet mirasını dünyanın her tarafından gelip görmek istiyorlar." diye  konuştu.

"Eruh'un batının bir ilçesinden farkı yok" 

Çocukluğunda büyüklerin "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez."  tabirini kullandığını anımsatan Soylu, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan bu ülkede 17 yıldır iktidarda ve sadece köprüler,  barajlar, üniversiteler ve havalimanları yapmadı. Benim çocukluğumda herkes  'Doğu'da yol, okul, hastane, öğretmen ve iş yok.' derdi. 17 yıl aradan geçti.  Eruh'un, nüfusuna eşit batının bir ilçesinden bugün farkı yok. Okulu, öğretmeni,  doktoru ve hastanesi var."

 Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın yıllardır bölgeye verdiği  zarara değinerek, "PKK ne yapmışsa Amerikan uşağı olarak bu memleketin ve  bölgenin kalkınmaması, çocuklarımızın geleceğinin kararması için yapmıştır." dedi.

  AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği reformlara  işaret eden Soylu, "Bu memlekette insanlar eskiden kendilerini ifade edemez, 'Ben  dindarım, Kürt'üm, Aleviyim.' diyemezdi. Bugün herkes göğsünü gere gere  söyleyebiliyor, herkes kendini ifade edebiliyor." şeklinde konuştu:

"Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar"  

Soylu, şöyle devam etti:

  "Pervin Buldan çıkmış diyor ki; '40 yıllık mücadele tarihimizi 31  Mart'ta taçlandıracağız.' Kürt kardeşlerim size sesleniyorum; Kürtlerin bu  coğrafyadaki tarihi 40 yıllık mıdır? Diyarbakır 639 yılında İslam ile şereflendi.  Veysel Karani'yi 40 yılla mı ifade edeceksiniz? Bunlar bizim kökümüzü bizden  ayırmak istiyor, köksüz hale getirmek istiyorlar: Bunlar PKK'ya, Kandil'e  tapmışlar. Bunların tapınakları Kandil."

 "O havalimanından ilk Pervin Buldan uçtu"

Hakkari Havalimanı'nın yapımını engellemek için terör örgütünün 507  kez saldırı düzenlediğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Havalimanı açıldığı gün bildiri dağıtıp dediler ki 'Bu havalimanından  uçanı yaşatmayız.' O havalimanından ilk Pervin Buldan uçtu. Yıllardır aramıza  fitne tohumu ekmeye çalışanlar, kendi ve evlatları süslü süslü arabalarla  gezerken buradaki kardeşlerimize  yoksulluğu reva görenlere inanmayın, elinizin  tersiyle ittin. Terörle büyük mücadele veriyoruz. PKK'ya tarihin en büyük dersini  verdik, vermeye devam ediyoruz. Çünkü içimiz yanıyor."

  "Size hiçbir zaman samimi olmadılar"

Bakan Soylu, huzur sayesinde bölgede turizmin canlandığını belirterek,  Mardin'e geçen yıl 3 milyon turistin geldiğini, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise 2019'da otellerde yer kalmadığını  söyledi.

HDP'lileri eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

  "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık kuruluş tarihiyle  özdeşleştirenlere ne olursunuz fırsat vermeyin. Size hiçbir zaman samimi  olmadılar. Amerikan uşaklığı yaptılar, Avrupa'nın dümen suyuna girdiler. Onlar bu  bölgeyi istedikleri gibi karıştırıp, kaos haline getirip, ülkemizi geriletmeye  çalıştılar. Bunlara fırsat vermemenizi istiyorum. Terörü bu bölgeden tasfiye  ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun  da en önemli merkezlerinden olacak. Bize güç verin, şu çektiklerinizi gelecek  nesiller çekmesin. Şu PKK'yı buralardan silip atalım, çocuklarınız yarına güzel  bir gelecekle baksınlar."

"2 yıldır iflahlarını kestik"  

Bakan Soylu, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle  tamamladı:

  "31 Mart'ta öyle bir imza atmalı ki o imza bütün dünyaya büyük mesaj  olmalı. Bunu hep beraber yapmalıyız. Aksi takdirde bu harcananları terör örgütü  PKK'ya, el alemden silah alarak Amerika'yı, Avrupa'yı silah tüccarlarını bir  şekilde zenginleştirecek adımlar atacaklar. Yıllardan beri bunu yapıyorlar. 2  yıldır iflahlarını kestik, onlara nefes aldırmıyoruz, aldırmamaya da devam  edeceğiz." Soylu, daha sonra Eruh Belediyesi'nce yapılan Eruh Kültür Sanat Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:04
  1. Batman
  2. Van
  3. Tunceli
  4. Siirt
  5. Mardin
  6. Hakkari
  7. Diyarbakır
  8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  9. AK Parti
  10. PKK
  11. Terörle Mücadele

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