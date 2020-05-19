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Gündem

Bakan Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tokat gibi cevap: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan terör sempatizanı Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a sosyal medya hesabında çok sert cevap verdi. Soylu ''Çemçe Grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:27:00 -
Bakan Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tokat gibi cevap: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oda TV Ankara Haber Müdürü ve yazarı Müyesser Yıldız'ın 'Çemçe Grubu' ile ilgili yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Süleyman Soylu "Çemçe Grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün" dedi.

Bakan Soylu, Müyesser Yıldız'a ithafen, "Çemçe Grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi. Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerini kullandı.

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