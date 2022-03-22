Bakan Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması: Karşımızda dışarıdan talimat alan bir şaklaban var!

Adana'da sokakları karıştıran Kuytulcuların dini bir gruptan çok siyasi kimliği olan bir grup olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul için, "Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Net Bakış Özel programda Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde Nedim Şener ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı.

Adana'da emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyip arbede yaşanmasına sebep olan Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı mensupları sokakları karıştırdı. Tahrik ve kışkırtıcı girişimlerde bulunarak polise mukavemet eden Kuytulcuların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuytul ve Adana'daki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Son 4-4 buçuk aydır bu grup sadece Adana'da 50'nin üzerinde eylem gerçekleştirmeye çalıştı. Neden? Şunun için, eylül-ekim gibi bunların içinde bulunan bir kişinin maddi kaynağı aktardığı öğreniyor, Kuytulcu 7 kişi bu kişiye işkence ediyor, olay yargıya taşınıyor sonrasında. 7 kişi tutuklanıyor. Başka bir yerde de bir doktoru mülk konusunda tehdit ediyorlar, emniyet tehdidi gerçekleştireni yakalıyor, bu kişi de tutuklanıyor. Bunlar da meselenin kime nasıl sirayet edeceğini bildiklerinden olayı terörize etmeye çalışıyorlar. Bunlar bir dini bir grup olmaktan ziyade siyasi kimliklerini öne çıkararak, bunun önüne daha farklı kimlikler inşa ederek bir motivasyon üzerinden yürüyorlar.

"Sadece Adana'da son dört ayda 50'den fazla eylem yapmışlar"

Ne zamanki 15 Temmuz sonrası terörle iltisaklı bir süreç başlatıldı. Yargı bunlar hakkında karar verdi ve terör dosyası olarak kabul etmedi. Biz yargının kararını başımızın üstüne koyduk. Ancak bu kimseye, bu ve başka irtibatlara devam etme hakkını vermiyor. Siz bir sokak yürüyüşü yapacaksanız, 2911'e göre bunun kanunu var. Gereğini yerine getirmezseniz polisin tedbir alma hakkı var. Sadece Adana'da son dört ayda 50'den fazla eylem yapmışlar biz buna 'eyvallah' demeyiz.

"Kuytulcular 'Polis bir eksiklik yapsa da çeksem' der"

Bunlar sokağa çıkarlar ellerinde kamerayla, çocukları öne çıkarırlar, kadınları öne çıkarırlar, tükürürler, tahrik ederler, her türlü şeyi yaparlar. 'Polis bir eksiklik yapsa da çeksem' diye.

"Polis müdahalesinin silsilesi var"

Biz bu eylemleri engellemek için elimizden geleni yapıyoruz ancak bir silsile vardır. Nedir, önce fiziki durursunuz, sonra kalkanları kaldırırsınız, sonra TOMA'dan su sıkarsınız, jop en sondur. Bunu arkadaşlarımız daha önce oldukça hassas davrandılar ve silsileyi sağladılar.

"Karşımızda dışarıdan talimat alan bir şaklaban var"

Alparslan Kuytul kökü dışarıda bir adamdır. Bir suç işletmiş bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor. Siyasete giriyor, darbeyi meşru kılmaya çalışıyor, ByLock meselesine karışıyor, Cumhurbaşkanının kaleminin kırıldığını söylüyor ve 'yakında şerefini izzetini alacaklar' diyor. Bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı?

"28 Şubat'a benzetmek 28 Şubat'ın asaletine halel getirir"

Sosyal medyada bu son olayı 28 Şubat'a benzetenler var. Beni bağışlayın, bu doğru bir yaklaşım değil. 28 Şubat'taki yaklaşımın asaletine, insanların hakkını savunmasına halel getirir bu. Bu yaklaşıma izin vermeyiz."