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Aktüel

Bakan Soylu'dan Kovid-19 denetimi paylaşımı:

"Yarın tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" - "Tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:34:12 -
Bakan Soylu'dan Kovid-19 denetimi paylaşımı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."

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