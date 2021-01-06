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Gündem Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama
Gündem

Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kapıya kelepçe vurulma nedenini açıklarken, "Polise katil diyenlere göz yumulup 'buyrun geçin' mi denseydi?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:02:00 - 2021-01-06 18:32:30
Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'dan açıklama

 

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır. Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

"Polise katil diyenlere göz yumulup 'buyrun geçin' mi denseydi?" 

Bunu eleştirenlere soruyorum; ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise katil diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin' mi denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya ‘Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım’ mı denseydi? Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.

"Huzuru bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz” 

12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz.” 

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