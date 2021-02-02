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Siyaset Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Öğrencilere seslenen Soylu, "Kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı, okul başarısı, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:47:00 -
Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Öğrencilere seslenen Soylu, "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi. Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT  sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

-

Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var:

Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı,

Sizden beklentimiz, okul başarısı,

Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."

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Yorumlar

memleketim

soylu kralsın terörü bitiriyorsun
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trabzon

azınlıkta olanların sesi gür çıkıyor. devlet bu olaya karşı çıkanlara yalnız olmadığını göstermeli
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