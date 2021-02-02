Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Öğrencilere seslenen Soylu, "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi. Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

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Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var:

Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı,

Sizden beklentimiz, okul başarısı,

Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."