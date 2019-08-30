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Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:02
Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içinde olduklarını bildirdi.

Tarihte elde edilen her zaferin ve yaşanılan her olayın, gelecek nesillere vereceği ders ve çizeceği rota bulunduğunu belirten Soylu, "Bu itibarla 30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakarlığı anlatmanın yanı sıra bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Terörle mücadelemizde aynı kararlılık içindeyiz"

Soylu, tam bağımsızlık hedefini asla tartışmaya açmayan ecdadın, 30 Ağustos'ta mücadeleyi tamamlayarak ülkeyi emanet ettiğini vurguladı.

"Tıpkı o gün vatan toprağını savunurken olduğu gibi bugün de terörle mücadelemizde aynı kararlılık içindeyiz" görüşünü paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz."

"Hak ve adaleti ayakta tutmaya gayret ediyoruz"

"Bütün bunları yaparken tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi hem kendi nesillerimize hem de dünya mazlumlarına umut olmaya, karartılmaya çalışılan bu dünyaya ışık olmaya, merhameti, hak ve adaleti ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, başladıklarını tamamlayan ve bizlere rehber olan, umut olan, Büyük Zafer'in tüm komutanlarını, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin bu gurur gününü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum"

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:02
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  3. Büyük Taarruz
  4. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

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