Bakan Soylu Türkiye'yi yasa boğan kazanın nedenini açıkladı! Korkunç detay...

Niğde'de AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan araç, sabah saatlerinde kaza yaptı. Araçta bulunan 3 öğrenci hayatını kaybederken, 41 öğrenci de yaralandı. Yaralıları hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada kazanın nedenine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, "Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Adana- Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında Adana'dan Konya'ya giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra yaralı gençlerden biri daha hastanede hayatını kaybederek Türkiye'yi yasa boğdu.

Kimlikleri belli oldu

Feci kazada hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri de belli oldu. Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca kazada can verdi. Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Soylu yaralıları hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında şarampole yuvarlanan otobüste yaralandıktan sonra ambulanslarla götürüldükleri Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Jülide Sarıeroğlu ve Vali Mustafa Koç da eşlik etti. Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Kaza olur olmaz Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastane ziyaretinin ardından hastane önünden kazayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Sabah kaza olur olmaz Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki üzüntülerini dile getirdi. Bu genç kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız için başsağlığı dileğinde bulundu. Biz de genç kardeşlerimizin mekanının cennet olması için dua ediyoruz, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

"Kaza, şoförün uyumasından kaynaklanmış"

Kazanın nedeniyle ilgili korkunç gerçeği açıklayan Soylu, "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.