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Bakan Soylu açıkladı: 347 terör eylemi engellendi!

İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini bildirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:37
Bakan Soylu açıkladı: 347 terör eylemi engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'na katıldı.

"Dünya sadece Ortadoğu'ya bakmasın"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Türkiye FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C ile eş zamanlı olarak mücadele etmektedir. Bunlar içinde dışarıdan destek almayan bir tane bile örgüt yoktur. Anlatmaya çalıştığım bütün küresel terör ağlarında, bizim uğraştığımız örgütlerin parçaları vardır. Dünya eğer bu işi bitirmek istiyorsa, ağın sadece bir yerine, Ortadoğu'ya değil, ağın tamamına bakmalıdır" dedi.

" Bu yıl 347 terör eylemi engellendi"

Bakan Soylu, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili ise şöyle dedi:
"Tüm kolluk birimlerimizin ortak operasyonlarından, İHA ve SİHA operasyonlarına kadar her kapasiteyi kullanıyoruz. Ve ciddi başarı elde ediyoruz. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde; DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi, FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı vardır. Yöneticisinden sahada operasyon yapan elemanlarımıza, istihbarat birimlerimize kadar bütün arkadaşlarımın bu başarıda büyük payı, alın teri, canı, kanı vardır. "

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:37
  1. Ankara
  2. içişleri bakanı
  3. terör
  4. süleyman soylu
  5. fetö
  6. deaş
  7. pkk
  8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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