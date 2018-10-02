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Bakan Soylu: ABD Kandil'e eğitmen gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikalıların Kandil'e giderek teröristlere silah eğitimi ve medya kullanımı konusunda eğitim verdiğini söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 09:56
Bakan Soylu: ABD Kandil'e eğitmen gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde kameralar karşısında geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.

"Terör örgütlerine eğitmenler"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor.

"ABD'liler Kandil'e silah eğitimi veriyor"

Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:56
  1. Süleyman Soylu
  2. içişleri bakanı
  3. terör örgütü
  4. kandil
  5. amerika

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