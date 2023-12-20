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Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-20 22:17:00 -
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi

TBMM bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır.

Enflasyonu düşürmede kararlılık mesajı

Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.

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