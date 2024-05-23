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Ekonomi Bakan Şimşek vurgu yaptı: Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var... Önemli Türkiye adımı
Ekonomi

Bakan Şimşek vurgu yaptı: Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var... Önemli Türkiye adımı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 20:16:00 -
Bakan Şimşek vurgu yaptı: Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var... Önemli Türkiye adımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var" dedi. Türkiye’nin yeni adımı sayesinde sonuçlar almaya başladık...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." ifadesini kullandı.

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