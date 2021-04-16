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Eğitim Bakan Selçuk 'bir hayalle çıktık yola' deyip duyurdu
Eğitim

Bakan Selçuk 'bir hayalle çıktık yola' deyip duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başlattığı “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesinde 1 aylık rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:12:00 -
Bakan Selçuk 'bir hayalle çıktık yola' deyip duyurdu

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 bin köy muhtarına yazdığı mektupla başlattığı “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesinde 1 aylık rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında “Bir hayalle yola çıktık…” diyen Bakan Selçuk, “25 bin köy muhtarımıza yazdığımız mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı köylere taşıdık. 3 Mart’ta toprağa düşen ilk filizler o günden bugüne 2 bin 331 kurs ile 57 bin 832 kursiyere ulaşarak kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi oldu. Tebrikler.” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen projeyle Halk eğitimi kursları köylere, vatandaşların ayağına götürülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Verilecek kursların bilinçli üretimin artırılması ve sınırlı kaynakların doğru kullanılmasına fayda sağlayacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek vatandaşların kurslara katılımı konusunda desteklerini istedi.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı.

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yolları gösteriliyor.

Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi veriliyor.

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