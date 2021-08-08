Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama: 2 işçi uçurumdan yuvarlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon" diyen Bakan Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan uçak istedi

Pakdemirli, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı, "Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı" diye konuştu.

Pakdemirli, "6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, "TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik." dedi.