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Bakan Pakdemirli tarlada kahvaltı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Akhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle kahvaltı yaparak sorunlarını dinledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:54
Bakan Pakdemirli tarlada kahvaltı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nınAkhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya gelen Pakdemirli, Akhisar ilçesi AkselendiOvası'nda incelemelerde bulundu. Burada domates tarlasında çalışan kadın işçilerle görüşen Pakdemirli, onlarla yer sofrasında kahvaltı yaptı. Pakdemirli, bir süre sohbet ettiği işçilerin sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Manisa'ya hareket eden Pakdemirli, yolda gördüğü tarlalarda çalışan işçilerle görüştü, traktör kullandı.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:54
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  3. akhisar
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