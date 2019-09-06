Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler başladı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı" dedi.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, fındık alım ödemelerine başladıklarını bildirdi. Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsülleri Ofisi'mize mahsüllerini teslim eden 700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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