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Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:21
Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler başladı

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, fındık alım ödemelerine başladıklarını bildirdi. Pakdemirli şunları kaydetti:


"Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsülleri Ofisi'mize mahsüllerini teslim eden 700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:21
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