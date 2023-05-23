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Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere duyuru!
Eğitim

Bakan Özer'den öğretmenlere duyuru!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:04:00 -
Bakan Özer'den öğretmenlere duyuru!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarının, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarının, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BengüTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarının başlayacağını anlatan Özer, "19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarını, öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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