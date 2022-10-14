Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

ABD'deki programlarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde Türkiye'ye döndü. Kılıçdaroğlu'nun bindiği uçakta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de olduğu ortaya çıktı.

Aynı sırada oturdular

Konuyla ilgili paylaşımda bulunarak iki ismin aynı sıradaki koltuklarda oturduğunu dile getiren İsmail Küçükkaya ise "Kılıçdaroğlu ve Nebati. Biri 1A, diğeri 1J 'de oturuyor. Aynı sırada 2 uçta yolculuk. ABD'den Türkiye'ye beraber uçuyorlar. 9/10 saatlik yolda hiç konuşmadılarsa tuhaf" ifadelerini kullandı ve "Bir ülkenin ana muhalefet lideriyle ekonomi bakanı aynı uçakla ABD'den Türkiye'ye gelirken hiç konuşmamış olabilirler mi?" diye sordu.

Selamlaştılar

MedyaRadar'ın haberine göre, Nureddin Nebati ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçakta selamlaştığı bilgisini paylaşan kaynaklar, iki ismin sadece yolculuk konusunda hâl hatır sorduklarını söyledi.