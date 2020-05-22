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Bakan Mustafa Varank'tan cami saldırılarına sert tepki

Ezanın Türkiye için istiklal ve istikbal sigortası olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “”Bu topraklarda yaşamak isteyen herkes buna saygı duyarak yaşar. Saygı duymayanların ise akıbeti bellidir” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:40:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan cami saldırılarına sert tepki

İzmir’de camilere yönelik skandal saldırılar gündemden düşmüyor. Önce cami minaresinden komünist marşı “çav bella” çalan provokatörler, dün de Selda Bağcan’ın şarkısını dinletmişti.

Türkiye genelinde büyük infiale neden olan provokatif saldırıların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Varank şunları yazdı:

Ezan, milli marşımızda tescillendiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin istiklâl ve istikbalinin sigortasıdır. Bu topraklarda yaşamak isteyen herkes buna saygı duyarak yaşar. Saygı duymayanların ise akıbeti bellidir.

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