  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi! Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!" Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır Fransa’da Epstein depremi: Kirli çamaşırları dökmek için özel ekip kuruldu! İsrail, Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO göreviyle Yunanistan'da! Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!" Münih’te Grönland çıkışı! “Grönland halkı ilk kez böyle tehdit edildi”
Konut Projeleri Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi
Konut Projeleri

Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen "Cumhurbaşkanlığı Yüzyılın Konut Projesi"nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahibi belirlenirken, bu hafta 11 ilde daha 98 bin 839 aile için yuva heyecanı yaşanacak.

16-22 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan yeni takvimle birlikte; Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa illerinde kura çekimleri gerçekleştirilecek.

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından koordine edilen süreçte, 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin sosyal konut için çalışmaların adım adım tamamlanması hedefleniyor.

 

"Türkiye Yüzyılı yuvalarla yükseliyor" parolasıyla yürütülen projede, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek konutların teslimatı için geri sayım sürerken, kura takvimine ilişkin tüm detaylar TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden vatandaşların erişimine açık tutuluyor.

TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi
TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

Ekonomi

TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!
TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!

Ekonomi

TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!

TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi
TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

Ekonomi

TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?
TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

Ekonomi

TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23