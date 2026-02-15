Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen "Cumhurbaşkanlığı Yüzyılın Konut Projesi"nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahibi belirlenirken, bu hafta 11 ilde daha 98 bin 839 aile için yuva heyecanı yaşanacak.
16-22 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan yeni takvimle birlikte; Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa illerinde kura çekimleri gerçekleştirilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından koordine edilen süreçte, 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin sosyal konut için çalışmaların adım adım tamamlanması hedefleniyor.
"Türkiye Yüzyılı yuvalarla yükseliyor" parolasıyla yürütülen projede, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek konutların teslimatı için geri sayım sürerken, kura takvimine ilişkin tüm detaylar TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden vatandaşların erişimine açık tutuluyor.