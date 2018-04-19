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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Astana' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Astana’da olamayan ülkelerin Astana sürecini zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:17
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Astana' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Resmi Konutta gerçekleşen toplantıda ziyarete ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Bu ziyaretin amacı önümüzdeki süreçte Aksakalımız Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in ziyaretini de iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konsey zirvesi toplantısının hazırlıklarını yapmak. Özel ve derin ilişkilere sahip olduğumuz Kazakistan ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. İlişkilerimizin hukuki altyapılarını güçlendirmek için müzakere ettiğimiz anlaşmalar var. Zirve marjında bunların bazılarını imzalayacağız. Kazakistan bağımsızlığının kazandıktan hemen sonra imzaladığımız anlaşmalar var ama bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığı için bu anlaşmaları güncelleme çalışmalarımızı başlattık. Kazakistan, BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi ve dönem başkanlığını da üstlendi. Son derece başarılı bir iki yıl geçiriyor” ifadelerini kullandı. 

"Astana’da olamayan ülkelerin Astana sürecini zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz" 
Kazakistan’ın, Astana sürecine de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Astana süreci, ateşkesin tesis edilmesi ve çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, güven arttırıcı adımların atılması yönünden çok önemli rol üstlendi. Bazı kıskançlıkların olduğunu görüyoruz. Astana’da olamayan ülkelerin Astana sürecini zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz. Bugüne kadar Suriye ile ilgili en somut adımlar Astana’da ve daha sonra bir kere düzenlenen Soçi’de olmuştur. Cenevre sürecini destekleyici bir niteliktedir. Astana süreci önümüzdeki süreçte de devam edecek ve bir sonraki toplantılar 14-15 Mayıs’ta Astana’da gerçekleşecek.” 

Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkileri 

Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkileri konusunda da görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Ekonomik ilişkilerimiz de ortaya koyduğumuz hedefler var. İkili ticaret hacmimizi önce 5 milyar dolara daha sonra da 10 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Bunun için çok önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. Yeni demiryolu projesi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a bağlama çalışmalarımız var. Kara taşımacılığı ile ilgili toplantılarımızı en son 2016 yılında yapmıştık ve bu yıl bu toplantıları tekrar gerçekleştirerek ticaretin önündeki kota veya tarifeler gibi engelleri kaldırmak için çalışıyoruz ki ticaretimiz artsın. Kazakistan’ın ileriye yönelik çok önemli projeleri var. Şimdi de Türkistan ile ilgili yeni bir projesinin olduğunu Kairat Abdrakhmanov söyledi. Kazakistan’ın kalkınmasında Türk firmalarının çok önemli rolü olmuştu. Kazakistan’ın orta vadeli projelerinde de Türk firmaları yer alacaktır. Kazak iş adamlarının da Türkiye’de yatırımlarını arttırdıklarını görüyoruz. Tüm bu çabalarımızla ikili ticaret hacmimizi koyduğumuz hedeflere ulaştıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu. 

FETÖ ile mücadele 

Kazakistan’ın, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) ile mücadelesine destek verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Kazakistan’dan beklentilerimiz ortadadır. Halen bazı FETÖ üyeleri bir kısmı ülkeyi terk etse de mevcuttur. Bununla ilgili güvenlik birimlerimiz çalışıyor, bilgi paylaşımlarını yapıyoruz ve bu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Güvenlik alanında, terörle mücadelede ve her alanda kardeş Kazakistan ile yakın iş birliğimiz var” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:17
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