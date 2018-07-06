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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi: Karşılığını görürsün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ABD'den gelen 'yaptırım' mesajlarına tepki gösterdi ve "Yaptırım uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin" dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:08
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi: Karşılığını görürsün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ABD'den gelen 'yaptırım' mesajlarına tepki göstererek, "Yaptırım uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin" dedi.

Çavuşoğlu, Menbiç'te yapılan operasyona da değindi ve 'bir sonraki adımın Fırat'ın doğusu olduğunu' söyledi. 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız. Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak. 

'FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİLECEK'

ABD ile Münbiç tamamlandıktan sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var. Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü YPG bunlara zulmediyor. Kobani'de de bakacağız nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimi de öyle olacak. Ama YPG/PKK değil.

Bu bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekildiği anlamına gelmez.

'KARŞILIĞINI GÖRÜRSÜN'

ABD'nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim anlaşmadan çekiliyorum dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez. S-400 alıyorsun, yaptırım uygularım diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin. İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail'in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde söyledi. Bölgemizde biz tırmanma ve gerilim istemiyoruz. Şu anda ABD'nin aldığını kararlara sadece biz değil, AB üyesi ülkeler de karşı çıkıyor. Şirketler bundan tedirgin olabilir. Ama AB üyesi ülkeler ve AB bir kurum olarak ABD'nin bu kararlarına karşı. Bunu net bir şekilde söylüyorlar. 

ABD yönetimi Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor.

'ABD, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEMELİ'

En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI'ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylemişti. (FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli.

(PKK sembollerinin yasaklanması) Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir. PKK'nın Irak topraklarından temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. (AB'de) Avusturya dönem başkanlığından bir beklentimiz yok. Avusturya'nın radikal bir karar almasını da beklemiyoruz.

İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:08
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