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Ekonomi Bakan Mehmet Özhaseki: Çevre bize emanet, emanete gözümüz gibi bakacağız
Ekonomi

Bakan Mehmet Özhaseki: Çevre bize emanet, emanete gözümüz gibi bakacağız

Yeniakit Publisher
2024-06-09 11:01:00 - 2024-06-09 11:03:02
Bakan Mehmet Özhaseki: Çevre bize emanet, emanete gözümüz gibi bakacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre Haftası kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST’in 2’nci gününde de stantları ziyaret etti. Bakan Mehmet Özhaseki, hem Başkent Millet Bahçesi’nde hem de diğer illerde çevreyle ilgili birçok etkinlik hazırladıklarını belirterek, “ÇEVREFEST’le, çevreyle ilgili birtakım konulara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geliştirebilmeyi istiyoruz.” diye konuştu. İnanç değerlerimizde “emanet” diye bir kavram olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Çevre bize emanet. Bizim de o emanete gözümüz gibi bakacağız. Onun içindir ki emanete kimse leke düşürmesin diye bir gayretin içerisindeyiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm hedefleri doğrultusunda, 7’den 70’e tüm vatandaşlarda farkındalık oluşturma gayesiyle düzenlenen ÇEVREFEST, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST’in 2’nci gününde de stantları ziyaret etti, iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi aldı. Bakan Özhaseki, ayrıca,ÇEVREFEST’e gelen vatandaşlara fidan dağıttı.

“ÇEVRE FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki,hem Başkent Millet Bahçesi’nde hem de diğer illerde çevreyle ilgili birçok etkinlik hazırladıklarını belirterek, “ÇEVREFEST’le, çevreyle ilgili birtakım konulara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geliştirebilmeyi istiyoruz.” diye konuştu. Vatandaşların ÇEVREFEST’egösterdiği yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulayan belediyeler, çevreyle ilgili faaliyet gösteren özel firmalar burada. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte geliyorlar, bilgilendiriliyorlar. Vatandaşlarımıza fidanlar, kitaplar dağıtıyoruz. Ama asıl gayemiz,iklim değişikliğinin getirdiği belalara karşı herkesi dikkatli kılabilmek. Çevre farkındalığı oluşturmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“100 BİNLERCE İNSANA ÇEVRE HAFTASI VESİLESİYLE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ”

Çevre bilincini arttırmak için gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “100 binlerce insana Çevre Haftası vesilesiyle ulaşmış olacağız. ÇEVREFEST, 9 Haziran'a kadar devam edecek. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilginin de farkındayız.” dedi.Eğitimin önemine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Dünyada dışarıya salınan karbon gazları daha sonra atmosferde ısıya sebebiyet veriyor ve bizim günlük yaşamımızı etkileyecek kadar her tarafta bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Biz ne zaman ki çocuklarımızı eğitirsek, dengeyi bozmama adına bir çaba içerisine girmelerini öğretebilirsek, onlara bu bilinci verirsek onlar da kurtarılmış bir nesil olarak önlerine bakarlar.” diye konuştu.
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“ÇEVRE BİZE EMANET”

İnanç değerlerimizde “emanet” diye bir kavram olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Çevre bize emanet. Bizim de o emanete gözümüz gibi bakacağız. Onun içindir ki emanete kimse leke düşürmesin diye bir gayretin içerisindeyiz.” diye konuştu.

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