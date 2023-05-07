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Eğitim Bakan Mahmut Özer duyurdu: Seçimden sonra eğitime 1 gün ara verilecek!
Eğitim

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Seçimden sonra eğitime 1 gün ara verilecek!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:18:00 -
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Seçimden sonra eğitime 1 gün ara verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs'ta okulların tatil olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Özer, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Seçimin ilk turda bitmesi veya ikinci tura kalma ihtimaliyle ilgili soru üzerine Özer, hiçbir sıkıntı olmadan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıyla seçimin birinci turda neticeleneceğini belirtti.

Özer, Batı medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçimlere yönelik ifadelerine ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Batı'nın menfaatlerini değil, kendi menfaatlerine sahip çıkmaya başladığı için rakip olduğunu vurgulan Özer, "Onlar ne derse desin milletin iradesi sandıkta tecelli edecek ve millet hiçbir zaman yanlış karar vermez" ifadesini kullandı.
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Bakan Özer, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü okullardaki eğitim öğretim sürecine yönelik soru üzerine, demokrasinin en büyük katkı veren kurumunun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Okullarda sandık kurulacağını ve öğretmenlerin sürece aktif katılacaklarını belirten Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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