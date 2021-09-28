Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim politikalarını anlatacak

PreCOP26 toplantısı, COP25’te çözülemeyen konular başta olmak üzere, önemli addedilen temel konularda ilgili Bakanlar arasında görüş alışverişini sağlamak ve müzakerecilere verilmesi gereken politik talimatların belirlenebilmesi amacıyla COP26 Dönem Başkanı Birleşik Krallık’ın ortağı İtalya tarafından düzenlenecek. Bakan Kurum, toplantıda “Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olma süreci” ve “iklim politikaları”na ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Bakanlar oturumu, toplantının son gününde yeniden toplanacak, çalışmalara ilişkin ilk iki günde yapılanlar değerlendirilecek. Toplantı 2 Ekim’de sona erecek. COP26 olarak da bilinen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 31 Ekim-12 Kasım 2021 arasında İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak.