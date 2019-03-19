Bakan Kurum açıkladı! Rekor başvuru geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, İmar Barışı'na 10.5 milyon kişinin başvuru yaptığını söyledi. Ankara'nın kuzey ve güneyine millet bahçelerinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, 50 bin sosyal konut için 250 bin başvuru geldiğini belirtti. LPG'li araçların AVM, otel ve kapalı otoparklara girmesine ilişkin olarak da Bakan Kurum, Nisan ayında yönetmelik yayınlayarak sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-İnsanların sosyal donatı eksikliklerinin vatandaşları rahatsız ettiğini görüyoruz. Ataşehir’de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum.

Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sorunları da bakanlık olarak çözme yöntemiyle problemlerin üzerine gidiyoruz. Bugün Mamak'ta süre gelen bir kentsel dönüşüm projesi vardı, onun temelini atacağız. Yine Gaziosmanpaşa'da sorunlarımız vardı. Orada geçen hafta temel attık. Esenler bölgemizde çok örnek bir kentsel dönüşümle alakalı şehircilik anlayışını yapıyoruz. Üsküdarımızda temel attık. Geçen hafta Ataşehir'e gittim, üç mahallede toplantı yaptım. Toplantılarda da vatandaşımızın o yaşam standardının kendisini rahatsız ettiğini görüyoruz. Sokaklara park edilen araçların, insanların sosyal donatı alanı eksikliklerinin kendilerini rahatsız olduklarını görüyoruz. Ataşehir'de üç mahallemizde toplantı yaptık. Gerçekten mutlu ayrıldılar. Onları ikna ettiğimizi düşünüyorum ve o süreçte kentsel dönüşümle alakalı destek vereceğimize ikna ettik.