Bakan konuştu: Kılıçdaroğlu inşallah aday olur

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta hendek kalkışması nedeniyle zarar gören binaların yeniden inşasını yerinde inceledi. Özhaseki, burada canlı yayın programı yapan Veyis Ateş'in konuğu oldu. Mehmet Özhaseki, Veyis Ateş'in CHP'nin adayı kim olur sorusunu cevapladı. Özhaseki "İnşallah Kılıçdaroğlu olur. Çok rahat kazanırız" dedi.