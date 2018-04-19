Bakan konuştu: Kılıçdaroğlu inşallah aday olur
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Habertük ekranlarında Veyis Ateş'in konuğu oldu. Özhaseki, erken seçimle ilgili sorulara da cevap verdi.19 Nisan 2018 Perşembe 19:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta hendek kalkışması nedeniyle zarar gören binaların yeniden inşasını yerinde inceledi. Özhaseki, burada canlı yayın programı yapan Veyis Ateş'in konuğu oldu. Mehmet Özhaseki, Veyis Ateş'in CHP'nin adayı kim olur sorusunu cevapladı. Özhaseki "İnşallah Kılıçdaroğlu olur. Çok rahat kazanırız" dedi.
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