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Gündem Bakan Koca'dan kene uyarısı! Temmuz sonuna kadar dikkatli olunmalı
Gündem

Bakan Koca'dan kene uyarısı! Temmuz sonuna kadar dikkatli olunmalı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 07:17:00 -

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz sonuna kadar artması muhtemel kene yapışmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Yazın gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı ve sonrasında gurbetçilerin de yöreye akın etmesiyle özellikle Doğu Karadeniz'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:

Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı KKKA vakalarında artış oldu. Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel kene yapışması vakalarına karşı dikkatli olunmalı, hastalığın ağır seyredebildiği unutulmamalı.

 
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Bakan Koca, paylaşımında Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'ın konuya ilişkin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

"Kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor"

KKKA hastalığının ağır seyredebileceği ve ölüme neden olabileceği uyarısını yapan Yılmaz, "Özellikle KKKA hastalığının olduğu bölgelere gidecek kişilerin önlemlerini alması, örneğin çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmesi, kendini her gün vücuduna kene yapışıp yapışmadığı noktasında kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor" ifadesini kullandı.

Yılmaz, hazirandan temmuz ayı sonuna kadar olan sürecin kene vakası artışlarının en yoğun yaşandığı dönem olduğuna da dikkati çekti.

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Mehmet

Emeklilerin kabusu verilen zam onu file getirin vakti gelmeden kimse ölmez
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