Bakan Koca'dan depremzedelere dair açıkkama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 9 bin 881 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, 1834 hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedavi süreci devam eden vatandaşlara ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya'dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."