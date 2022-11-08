Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, "Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." dedi.

Koca, kalp kriziyle koronavirüs aşısı arasında bağlantı olduğu iddiasına "Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarına müjde

Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili ise, "Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.