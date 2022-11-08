  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi duyurdu!
Sağlık

Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yeni bir teşvik müjdesini duyurarak "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:57:00 -
Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, "Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." dedi.

Koca, kalp kriziyle koronavirüs aşısı arasında bağlantı olduğu iddiasına "Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarına müjde

Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." açıklamasında bulundu.
Bakan Fahrettin Koca, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili ise, "Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23