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Bakan Koca saat vererek çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs nedeniyle sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:44:00 - 2020-05-19 16:49:31
Bakan Koca saat vererek çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''19.19’DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.''

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