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Gündem Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:29:00 -
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 172 bin 113 test yapıldı. 14 bin 205 yeni vaka, 2 bin 806 da yeni hasta tespit edildi. 27 Aralık 2020 Pazar günü 254 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." dedi.

 

 

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