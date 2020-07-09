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Aktüel

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:48:56 -
Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

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