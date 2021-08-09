Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu: Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın vefat haberini duyurdu.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, hayatını kaybetti.
Bakan Koca açıklamasında, "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Van milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.