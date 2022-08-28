Bakan Kirişci: Dünya kıtlığı konuşuyor ancak...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.

Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Düzenlenen hasat programına, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise telefon ile bağlandı.

Mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci, "Tarım zor bir faaliyet. Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş. Bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş dinlemeden üretmeye devam eden, bu yönü itibarıyla de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerime; her vesileyle 'Elleri öpülesi üreticilerimiz' diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz, bunu ziyadesiyle hak ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle pandemi döneminde diğer ülkelerin üreticileri gibi evde oturup, kendi sağlık ve sıhhatlerini düşünmek yerine ülkemiz ve dünya insanlığı için üretmeyi sürdürmüş olan bu üretici kardeşlerimizin asil davranışlarını her zaman takdir ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Gönlüm orada olmayı çok isterdi. Bir Çukurovalı olarak, bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak, bu mutlu günde yanınızda olmayı gerçekten çok arzu ederdim. Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Allah'a şükür, Rabb’ime binlerce kere hamdediyoruz. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.