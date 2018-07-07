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Bakan Kaya'dan 'nafaka' müjdesi! 'İnşallah getiriyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,yeni nafaka düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:08
Bakan Kaya'dan 'nafaka' müjdesi! 'İnşallah getiriyoruz'

Bakan Kaya, toplumda boşanan kadınların en büyük mağduriyetlerinden birini oluşturan nafaka konusunun önümüzdeki dönemde çözülmüş olacağını söyledi. Bu konuda yeni bir çalışmalarının bulunduğunu açıklayan Kaya, "Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz. Devlet ihtiyaç sahibi kadınlara destek olacak. Asla ve asla hiçbir kadınımızı mağdur etmeyeceğimiz bir uygulamayı hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi olan kadınlara desteği devletin vereceği bir çalışmayı Adalet Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönem çözüm üretilecek çok da önemli konulardan birisi" dedi.

Son dönemde artan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ile ilgili de konuşan Bakan Kaya şunları söyledi:

Burada en önemli öncelikle çocuklarımız korumak. Toplumsal olarak bilinçlendirmeyi farkındalığı arttıracağız. Çocukların ihmal ve istismardan korunması ile ilgili bir komisyon kurduk kanuni olarak düzenlemelerle ilgili ve koruyucu eylem planları ile ilgili sonuçlar çıktı bu komisyondan.

KURUMLAR KONTROLDEN GEÇMELİ

Çocukla ilgili hizmet veren tüm çalışanların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor.

Bu konu da özellikle aileler ve çocukların bilinçlendirilmesi önemli. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili eğitimler veriyoruz. 2 yaştan itibaren her çocuk bu eğitimden geçirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri şart. Yüzde 100 her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyacağız. Bir çocuk eğer istismara uğradıysa asla üstünün örtünmesine kimse müsaade etmeyecek. Ailelerin bu konuda bilinçli olup hiç bir şeyden çekinmeden şikayette bulunması lazım İhmal ve istismarın üstünü kimsenin örtmesine izin vermeyeceğiz.

Bu kişiler en ağır cezaları almalı. Bu konuların ancak cezalar üzerinden konuşulmasının koruyucu ve farkındalık arttıracak çalışmaları gölgelediğini düşünüyorum. Zaten ceza olarak gereken yapılır yasal düzenlemeler şu anda hazırlanıyor ancak öncelikli olarak çocuklarımızı korumalıyız.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:08
  1. Fatma Betül Sayan Kaya
  2. Nafaka
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • mevlut Kocamanmevlut Kocaman30 dk önce
    Basina bagladigi seyle uzaydan gelmis bir Garip mahluka benziyor...Haspa...Kafasi bos ve ehliyetsiz sadece Cumhurun karisinin masasindan beslendigi icin bakan olmus ama rolünü de unutmamis...Sillik...
  • mahmut süreyya çayköylümahmut süreyya çayköylü39 dk önce
    Hanım bakanımız, islamın emri olduğu için başını örtüyor da, yine islam hukukunda rabbimizin belirlediği nafaka hususunu niye emredilen şekilde uygulamaya yanaşmıyor?islamda en doğru ve en mutlak hüküm seni yoktan var eden yüce yaratıcının bu hususta verdiği hüküm değil mi?Hayır, bu hüküm daha iyi dediğin ve uyguladığın anda senin islamla bir alakan kalıyor mu? o zaman başörtüsünün duurumu ne oluyor?
  • Cavit ÖzdemirCavit Özdemir1 sa önce
    Şaka gibi ya, nafakadan mağdur olan kadınlarımız var diyor. Ne bu, nasıl bir açıklama. Ömür boyu nafakaya mahkum edilen erkek, maaşına haciz konulan erkek, odeyemezse hapse atılan erkek, kadın ne zaman mağdur oluyor, acaba parayı sayarken mı.
  • Levent coskunLevent coskun55 dk önce
    Ömür boyu nafaka, ve aile içinde erkeğin itibarsizlastirilmasina son verilmeli, 6284 sayılı yasa acilen kalkmalı.
  • Nettullah FülenNettullah Fülen51 dk önce
    Bu ne ya, Iran olmus memeleket. Yeni kabine`de daha modern insanlar !
  • Osman beyOsman bey1 sa önce
    İnşallah Reis'in yeni ekibinde bu hanımefendiyi göremeyiz zira hiç yakışmıyor...
  • Murat canMurat can56 dk önce
    İnşallah, kabinede falan yer almaz.
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Nafaka boşanan kadınların değil boşanan erkeklerin en büyük mağduriyetidir. boşanan kadınların malların yarısı altınlar ziynet eşyaları malların yarısı derken zaten haketmedikleri halde zengin oluyorlar. (çalışanları kastetmiyorum). devlet boaşann mağdur erkeklere destek vermeli ve bu nafaka olayı kesinlikle kalkmalı. derhalll..
  • Aslan akbeyAslan akbey42 dk önce
    bu nafaka olayının kaldırılmasında en büyük emek siz yeni akit gazetesinin. size çok teşekkkür ederim. hükümete gelince. şu söyledğininzden bile gözünüze perde indiği anlaşılıyor. nafaka olayından kadınlar mağdurmuş. şu an sakin kalarak yazmaya çalışıyorum. yorumcular beni anlasın. bir tarfik kazası olsa adam ölse kadın sağ kalsa, siz akpartili bakanlar vekiller. siz galiba yazık oldu kadına kocasını kaybetti. kazanın mağduru bu kadın oldu.. sizin hastalığınız şu. mağdur koltuğuna bakınca erkek körlüğü. zalim koltuğuna bakınca kadın körlüğü.. tıpta bir adınız varmıdır bilmem. ama mazlum ve mağdur erkekler teşhisinizi böyle koyuyor.
  • ibrahimibrahim56 dk önce
    Allah belesını verin kadından bakan olursa böyle olur bize 1500 tl maaşı laik gören devlet hanımdan ayrılınca yarısını ona verdiriyor misal bu ne saçma kadın benim eşim değil ne nafakası bundan dolayı ayrılıklar hat safada Allah ın dininde ki hükmü uygulayın yeter sizler neden 40 milyar maaş alıyonuz o zaman cumhur başkanı 75 milyar alıyor neden
  • Talad veliTalad veli57 dk önce
    Gerçekten helal olsun, toplumun sorunlarından bu kadar mı kopuk olunur. Nafaka mağduru kadınlar diyor. Nafaka mağduru erkektir erkek.
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