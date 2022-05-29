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Spor Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti
Spor

Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:28:00 -
Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın son gününde alınan sonuçlarla milli sporcularımız şampiyonayı 7'si altın, 2'si gümüş, 2'si bronz üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyorum. Takım halinde Avrupa Şampiyonu olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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