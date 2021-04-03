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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama: Yüksek ücretleri tartışıyoruz
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama: Yüksek ücretleri tartışıyoruz

Otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:47:00 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama: Yüksek ücretleri tartışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'e verdiği röportajda Kanal İstanbul ile köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmelerin olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yüksekliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

"Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz"

Otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "(Köprü ve otoyol ücretleri) Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor." dedi.

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