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Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete Mimar Sinan'ın mirasıydı! ‘Su Kemeri Vadisi’ kültür ve yaşam alanına dönüşüyor Rize’de yavru kediyi kurtarma seferberliği Sahte gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar Yapan yine yaptı: Antep usulü künefe tel tel ayrılıyor! Bunu yap pişman olma: Masarifiler bayılacak... Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı: 900 bin metrekareye çıktı! Tarihe geçti İran lideri nerede? Mücteba Rusya’ya kaçırıldı iddiası AK Partili isim iktidarın emeklilerle ilgili planını açıkladı: Tüm ezberler bozulacak gibi
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İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

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İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

İbn-i Sina günümüzde en çok görülen sağlık sorunlarına baharatları öneriyor. Baharatların şifasını yüzyıl önce yazan İbn-i Sina baharatların hem kendisinin hem de suyunun faydalı olduğunu belirtiyor. İşte ishal, kabızlık, şişkinlik gibi günümüzde en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarına faydalı olan baharat sağlığınızı en üst seviyeye taşıyacak. Kas ve eklem ağrılarını da alternatif arayanlar ise çareyi Tıbbın öncüsü İbni Sina’nın yüzyıllar önce kaleme aldığı ve eklem sancılarını bıçak gibi kesen o efsanevi kitapta buluyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanma sorunu yaşıyorsanız bu doğal reçete tam size göre... İbn-i Sina'nın tıp kanununda özel olarak vurguladığı iki basit malzemenin birleşimi, vücudu baştan ayağa yeniliyor. İşte düzenli tüketildiğinde eklemleri yağlayıp yorgunluğu silip süpüren o karışım...

#1
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

Büyük İslam alimi ve tıp öncüsü İbn-i Sina, asırlar önce yazdığı eserlerle günümüz modern tıbbına hâlâ ışık tutmaya devam ediyor. Baharatların eşsiz şifasından çeşitli ilaçlar yapan İbn-i Sina ishal ve şişkinlik için sumağı öneriyor. Sumağın hem suyunu hem de kendisini öneren İbn-i Sina, sumağın kuvvet verici bir baharat olduğunu belirtiyor. Son 5 yıldır korona döneminde de adını sık duyduğumuz sumak aynı zamanda mideyi de koruyor. Sumağı yemeklere, çorbalara ve salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

İBN-İ SİNA'DAN SUMAĞIN FAYDALARI! Yemeklere katıldığında kronik ishal, bağırsak ülserlerine iyi gelir. Tutucu, kuvvet verici ve tıkayıcı etkileri vardır. Kanamaları durdurur. Kontüzyonlarda pansuman olarak kullanılırsa ödemi önler. Dolamada faydalıdır. Şişliklerin yayılmasına engel olur. Pişirildikten sonra elde edilen suyu, lokal olarak uygulanırsa eklemlerde şişlikleri önler. Kulak iltihabı ve diş ağrıları için faydalıdır. Mideyi korur ve sindirimi kolaylaştırır. Susuzluğu giderir ve iştah açar. Regl kanaması ve diğer kanamaları durdurur. Ateş düşürücüdür.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

SUMAK RENGİ DEĞİŞTİRİYOR Kumaş ve derileri sarı renge boyar, pamuklu ve yünlü kumaşları ise siyaha boyar.

#4
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

Pişirilmiş sumak saçı siyahlaştırır. Özellikle yaşa bağlı eklem sıvı kayıpları, kas ağrıları ve genel vücut halsizliği için önerdiği doğal formüller başında ise zeytinyağı ve kuru incir kombinasyonu geliyor.

#5
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

Kuru incirin yüksek kalsiyum ve fosfor içeriği, zeytinyağının güçlü antioksidan ve iltihap kurutucu özellikleriyle birleştiğinde eklem aşısı etkisi yapıyor. Zeytinyağlı incir kürü, eklem aralarındaki kıkırdak dokuyu destekleyerek sıvı kaybını önlüyor. kemik yapısını güçlendiriyor.

#6
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

Bu karışım yalnızca eklemlere değil, metabolizmaya adeta can suyu oluyor. Sabahları aç karnına tüketildiğinde gün boyu süren bir enerji sağlayarak kronik yorgunluğu, halsizliği ve kas kasılmalarını yok ediyor.

#7
Foto - İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

Hazırlanışı son derece pratik: 5-6 adet kuru inciri yıkayıp kurutun ve küp şeklinde kesin. Cam bir kavanoza koyun incirlerin üzerini geçecek kadar hakiki soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını kaptın. Mutlaka karanlık ve serin bir yerde 2-3 gün bekletmelisiniz. İncirler yağı iyice çektikten sonra her sabah aç karnına 1-2 parça incir tüketin.

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