İbn-i Sina'nın önerdiği baharat! Sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete

İbn-i Sina günümüzde en çok görülen sağlık sorunlarına baharatları öneriyor. Baharatların şifasını yüzyıl önce yazan İbn-i Sina baharatların hem kendisinin hem de suyunun faydalı olduğunu belirtiyor. İşte ishal, kabızlık, şişkinlik gibi günümüzde en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarına faydalı olan baharat sağlığınızı en üst seviyeye taşıyacak. Kas ve eklem ağrılarını da alternatif arayanlar ise çareyi Tıbbın öncüsü İbni Sina’nın yüzyıllar önce kaleme aldığı ve eklem sancılarını bıçak gibi kesen o efsanevi kitapta buluyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanma sorunu yaşıyorsanız bu doğal reçete tam size göre... İbn-i Sina'nın tıp kanununda özel olarak vurguladığı iki basit malzemenin birleşimi, vücudu baştan ayağa yeniliyor. İşte düzenli tüketildiğinde eklemleri yağlayıp yorgunluğu silip süpüren o karışım...