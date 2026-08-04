Rusya’nın tatil beldesinde katliam: Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Gelendjik'te yaşanan İHA olayı can pazarına dönüştü. Rus yetkililerin açıklamasına göre, Ukrayna'ya ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracı kalabalık bir plajın bulunduğu bölgeye düştü. İlk belirlemelere göre en az 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

CNN'in haberine göre; Rus yetkililer Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) kalabalık bir plaja düştüğünü ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Karadeniz kıyısındaki Gelendzhik şehrinde meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Bölge valisi Veniamin Kondratiev, sahildeki insanların "İHA'dan düşen parçalar nedeniyle" öldüğünü söyledi.

Olayın, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulması sonucu mu yoksa kendi kendine düşmesi sonucu mu meydana geldiği belirsizliğini koruyor.

UKRAYNA: RUSYA'NIN HATASI

Ukrayna hükümetinin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, CNN'e yaptığı açıklamada, Rus güçlerini suçlayarak "Gelendzhik sahilinde Rusların ölümü tamamen Rus hava savunma kuvvetlerinin hatasıdır. Ukrayna, silahlarını yalnızca Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine ve Rusya'nın savaşı finanse etme yeteneğini etkileyen ekonomik altyapısına karşı kullanıyor." dedi.

Gelendzhik tatil kasabasına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun ana merkezi olan Novorossiysk Deniz Üssü yer alıyor.

GECE BOYU SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin Sumi, Odessa ile Mıkolayiv (Nikolayev) bölgelerine gece saldırılar düzenlendiği belirtildi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.