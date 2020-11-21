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Gündem Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A 2022'de fırlatılacak
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A 2022'de fırlatılacak

Uzaya fırlatılan 4 uydunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A'nın 2022 yılında fırlatılacağı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:21:00 -
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A 2022'de fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A'nın 2022 yılında fırlatılacağını söyleyerek, "Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de, kendi bakanlığı tarafından yaptırılacak olan Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattının Temel Atma Törenine katıldı.

"Avrupa'nın en çok ülkeye uçan havayollarına sahibiz"

 

Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Bütün bu çalışmaları yaparken önceliğimiz yine insan, yine yaşam kalitesi, yine can güvenliğidir. Avrupa'nın en çok ülkeye uçan havayollarına sahibiz. 2002 yılında 23 olan havalimanı sayımız, bugün 56'ya yükseldi. Yeni İstanbul Havalimanı dünyada parmakla gösterilen büyüklükte bir proje. Şuanda inşası süren yeni havalimanımızda var. Her biri bulundukları illerin çehresini değiştiren bu büyük projeler, hep insanlarımız için. Limanlarımız ve tersanelerimiz giderek çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişirken, gemi inşaat sanayiinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Mavi vatanımızda ülkemizin ekonomik açıdan hakimiyetini yaptığımız yatırımlar ile geliştiriyoruz" dedi.

Yerli uydu 6-A 2022'de fırlatılacak

"İlk yerli üretim uydumuz 6-A ise 2022 yılında fırlatılacak" diyen Karaismailoğlu, "Haberleşmede de sayısı her geçen gün artan uydularımızla bambaşka bir konuma geleceğiz. 5-A uydumuzu yılsonuna kadar uzaya göndereceğiz. Arkasından 5-B gelecek. İlk yerli üretim uydumuz 6-A ise 2022 yılında fırlatılacak. Onu da 6-B izleyecek. Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz. Yani teknolojimizi ihraç edeceğiz." şeklinde konuştu.

"En büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine yaklaşıyoruz"

"Teknolojiye ve bilime yatırım yapılmıyor' diyenler bunların duysun." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, "Bizim 'Halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışımızı ve insanımız için verdiğimiz bu çabayı idrak edemeyenlere en güzel cevabı tarih verecektir. Onlar konuşadursunlar, ülkemiz hem kendi içinde hem de dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarını sağlamlaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine hızla yaklaşıyoruz. Bu çabanın tamamı başımızın tacı olan insanımız içindir. Gençlerimiz ve çocuklarımız her noktası dünyayla entegre olmuş bir vatan üzerinde sonsuza kadar bağımsız, onurlu ve refah içinde yaşasınlar diyedir" şeklinde konuştu.

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