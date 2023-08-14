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Ekonomi Bakan Işıkhan, sosyal medya ile paylaştı: Asgari ücret desteği sağladık! Ve büyük destek artıyor
Ekonomi

Bakan Işıkhan, sosyal medya ile paylaştı: Asgari ücret desteği sağladık! Ve büyük destek artıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 20:56:00 - 2023-08-14 21:04:59
Bakan Işıkhan, sosyal medya ile paylaştı: Asgari ücret desteği sağladık! Ve büyük destek artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan peş peşe yazdı: Son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği sağladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son 7 yılda 1.7 milyonun üzerinde işletmeye 64 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağladık. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

 
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