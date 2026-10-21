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TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

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IHA Giriş Tarihi:

TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, yılın ilk dokuz ayında işlettiği havalimanlarında 59 milyonu dış hatlarda, 30 milyonu ise iç hatlarda olmak üzere toplam 89 milyon yolcuya hizmet verdi.

#1
Foto - TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markalarından TAV Havalimanları, 2026'nın ilk dokuz ayında toplam yolcu sayısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttırdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 1 milyar 461 milyon avro oldu.

#2
Foto - TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2026'nın ilk dokuz ayında küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler devam ederken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden jet yakıtı fiyatları havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü. Buna karşın çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde etmeyi başardık. Ocak-eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdik ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayımızı yüzde 3 artırdık.

#3
Foto - TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye'de Ankara ve İzmir, yurtdışında da Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarımız yolcu trafiğindeki büyümeye katkı sağladı. Finansal performansımız güçlü seyrini korudu. Yılın ilk dokuz ayında ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,4 milyar avroya, FAVÖK ise yüzde 7 artışla 502 milyon avroya ulaştı. Üçüncü çeyrekte de büyüme ivmemizi sürdürerek yıllık bazda ciromuzu yüzde 5, FAVÖK'ümüzü ise yüzde 11 artırdık. Kur ve vergi şartlarının da olumlu katkısıyla ilk dokuz ayda net karımız iki katından fazla artarak 173 milyon avroya ulaştı" dedi.

#4
Foto - TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Gürcistan'da şartların iyileşmesiyle büyümenin haziran ayından itibaren yeniden ivme kazandığını belirten Kaptan, "Antalya Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağlaması, yiyecek-içecek ve duty-free gelirlerimizi destekledi. Bu gelişmeyle birlikte yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 avroya ulaştı. Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından, artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yılın son çeyreğine girerken, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda hava yolculuğuna olan talebin güçlü seyrini koruyacağına ve hissedarlarımız ile tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmayan devam edeceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bize duydukları güven ve verdikleri sürekli destek için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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