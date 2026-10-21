TAV havalimanlarında yolcu rekoru! 9 ayda 89 milyon yolcuya hizmet verdi

Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Gürcistan'da şartların iyileşmesiyle büyümenin haziran ayından itibaren yeniden ivme kazandığını belirten Kaptan, "Antalya Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağlaması, yiyecek-içecek ve duty-free gelirlerimizi destekledi. Bu gelişmeyle birlikte yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 avroya ulaştı. Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından, artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yılın son çeyreğine girerken, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda hava yolculuğuna olan talebin güçlü seyrini koruyacağına ve hissedarlarımız ile tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmayan devam edeceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bize duydukları güven ve verdikleri sürekli destek için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.