J.P. Morgan’dan Türkiye’de dikkat çeken adım! SPK’ya başvurmaya hazırlanıyor

J.P. Morgan’ın Türkiye’deki sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle, sermaye piyasası faaliyet izninden feragat edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağını duyurdu.

Sürecin tamamlanabilmesi için SPK’nın başvuruyu uygun bulması gerekiyor.

SPK ONAY VERİRSE ARACI KURUM STATÜSÜ SONA ERECEK

Şirketin başvurusu SPK tarafından uygun bulunursa J.P. Morgan Menkul Değerler, sermaye piyasası faaliyetlerini sona erdirecek ve Türkiye’deki aracı kurum statüsünü kaybedecek.

Dolayısıyla KAP’a yapılan açıklama, şirketin faaliyet izninin şu anda iptal edildiği anlamına gelmiyor.

Süreç, SPK’ya yapılacak başvuru ve Kurulun vereceği kararın ardından netleşecek.

MÜŞTERİLERE 3 AYLIK SÜRE

Sürecin müşterilere ilişkin bölümü de ayrıntılarıyla açıklandı.

Şirket nezdinde hak veya alacağı bulunduğunu düşünen müşterilerin, SPK duyurusunun ilanından itibaren 3 ay içerisinde iddialarını destekleyen belgeleri hem J.P. Morgan Menkul Değerler’e hem de SPK’ya iletmeleri gerekecek.

Şirket hesaplarında bulunan bakiyeler konusunda mutabık olmayan müşteriler de itiraz ettikleri tutarı aynı süre içerisinde bildirebilecek.

DAVA VE İCRA TAKİBİ BULUNANLAR DA BELGE SUNACAK

J.P. Morgan Menkul Değerler hakkında alacak davası açmış müşterilerden, davanın açıldığını gösteren mahkeme belgesini sunmaları istenecek.

İcra takibi başlatan müşterilerin ise söz konusu takibe ilişkin belgeleri yine belirtilen süre içerisinde şirkete ve SPK’ya ulaştırmaları gerekecek.

GÖZLER SPK’NIN VERECEĞİ KARARDA

J.P. Morgan Menkul Değerler’in Türkiye’deki aracı kurum faaliyetlerinin sona ermesi henüz kesinleşmiş değil.

Şirketin sermaye piyasası faaliyet izninden feragat edebilmesi için önce SPK’ya başvurması, ardından başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması gerekiyor.

Bu nedenle J.P. Morgan’ın Türkiye’deki aracı kurum statüsünün geleceğine ilişkin nihai tablo SPK’nın değerlendirmesinin ardından ortaya çıkacak.