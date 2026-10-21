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Gündem Bakan Tekin, CHP genel merkezine davetiye götürdü! Kılıçdaroğlu’nu kızının nikahına davet etti
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Bakan Tekin, CHP genel merkezine davetiye götürdü! Kılıçdaroğlu’nu kızının nikahına davet etti

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Bakan Tekin, CHP genel merkezine davetiye götürdü! Kılıçdaroğlu’nu kızının nikahına davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Tekin, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel başkanımızı nikaha davet etmek için geldim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. Bakan Tekin’i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı. Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik" dedi.

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