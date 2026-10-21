Bahçelievler Belediyesi'nden gazeteciler için 7/24 açık tesis!

Bahçelievler Belediyesi tarafından BiKahve Ömür Sosyal Tesisleri’nde basın mensupları için haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz kahve ikramı sunulacak. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirilen lansmana Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve basın mensupları katıldı. Lansmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Bahadır, gazetecilerle sohbet ederek fotoğraf çekildi. BiKahve Ömür sosyal tesislerinde basın mensuplarına ücretsiz kahve ikramının yanı sıra haber hazırlama, telefon ve bilgisayar şarjı, dinlenme ve buluşma imkanı sunuluyor.

GAZETECİLİK HEKİMLİKTEN DAHA ZOR

Lansmanda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Hepinizin Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Kazasız belasız nice başarılı meslek hayatı diliyorum. Zor bir meslek. Ben hekimim. Hekimlik nasıl zorsa gazetecilik daha zor. Hekimlik belki savaş ortamında, dışarıda yapılıyor. Onun haricinde hastanede 7/24 nöbetteyiz ama siz savaşta da, barışta da hep dışarıdasınız. 7/24 bomba atılırken oradasınız. Yangın, sel olduğunda oradasınız. Ben görüyorum, takip ediyorum. Çoğu arkadaş ile de tanışıyoruz. Muhabirliğinden genel yayın yönetmenliğine kadar her kesimi, her kademesi zor bir meslek. Allah yardımcınız olsun. Dünyada hiçbir gazeteci arkadaşımızın şehit edilmediği, öldürülmediği bir barış ortamı diliyorum. Biliyorsunuz Filistin’de kaç tane basın mensubu maalesef öldü. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

O BASIN BU BASIN DEĞİL! KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Gazetecilerin 7/24 gelip kahve içebileceğini söyleyen Başkan Bahadır, "Biliyorsunuz bizim sosyal tesislerimiz var. 16’ncısını yaptık, şimdi 17’ncisini açacağız. Bunlardan bir tanesi de Bahçelievler İncirli’de bir AVM’nin yanında sosyal tesisimiz BiKahve’miz var. Burada arkadaşlarımızla hep düşünüyorduk. Çünkü zaman kavramı yok. Yazın da, kışın da, gece yarısı, sabaha karşı yok. Her zaman gelip oturabileceğiniz, 7 gün 24 saat, kışın özellikle ısınabileceğiniz bir yerde sizlere kahve ikram etmek istiyoruz. Ücretsiz kahvelerimiz, her zaman için bekliyoruz. O basın, bu basın değil, herkese açığız. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım ama bizim kapımız tüm gazeteci arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza, televizyoncu arkadaşlarımıza, herkese açık" ifadelerini kullandı.