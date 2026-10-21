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Gündem Zonguldak’ta bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı
Gündem

Zonguldak’ta bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Zonguldak’ta bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı

Zonguldak’ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev akşam saatlerinde yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta çöken binanın enkazında kalan 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir kişiyi enkazdan kurtardı.

Diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hacıbektaşoğlu, binanın çöküş sebebinin belli olmadığını kaydetti.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

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